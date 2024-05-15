نضال الأحمدية "تشتم" كاريس بشار بعد تعليقها على فنانين لبنانيين

بعد لقاء الفنانة السورية كاريس بشار وتداول حديثها عن زملائها في الوسط الفني اللبناني، انتشرت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المقابلة، سُئلت كاريس عن الفنانين اللبنانيين الذين تتطلع للعمل معهم، حيث أجابت بـ"ما بتذكر أسامي".

هذه الجملة أثارت انتقادات واسعة للفنانة السورية، خصوصًا من نشطاء لبنانيين، بمن فيهم نضال الأحمدية التي وصفتها بأنها "شريرة"، معتبرة أنهم "يستحقون ردًّا كرد كاريس"، وقالت "منستاهل، لو في منتجين عندن ذرة كرامة بيقاطعوها، يلعنها شو شريرة".