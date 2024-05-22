استدعاء طفل عمره 3 سنوات بتهمة سرقة الكهرباء في باكستان

وفقًا لموقع"ARY News" الباكستاني، تم حجز طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مقاطعة خيبر باختونخوا بتهمة سرقة الكهرباء.

وتقدمت شركة بيشاور لإمدادات الكهرباء وهيئة تنمية المياه والطاقة بشكوى ضد الطفل، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية.

وتم استدعاء الطفل أمام محكمة قاضي الجلسات الإضافية، حيث قُدمت إفادة خطية أكدت عدم تورطه في الجريمة المزعومة، ما أدى إلى رفض القضية من قبل القاضي.

من جانبها، أعربت الجهات المختصة من (WAPDA) و(PESCO) عن عدم اليقين في تورط الطفل في الحادثة.

ويأتي هذا الحادث في سياق كشف سابق أفاد بأن سرقة الطاقة داخل شركات توزيع الطاقة (DISCOs) تسببت في خسائر كبيرة للخزينة الوطنية، ما دفع الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، وفقًا لتقارير إعلامية.