اصطدام قطارين في التشيك يخلّف قتلى ومصابين (فيديو)

أسفر حادث تصادم قطارين في التشيك، مساء يوم الأربعاء، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن حادثة التصادم وقعت بين قطار ركاب سريع وقطار آخر للشحن، ما أدى لخروج عربة أحد القطارين عن القضبان.