اصطدام قطارين في التشيك يخلّف قتلى ومصابين (فيديو)
أسفر حادث تصادم قطارين في التشيك، مساء يوم الأربعاء، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين، بحسب مصادر أمنية.
وقالت المصادر إن حادثة التصادم وقعت بين قطار ركاب سريع وقطار آخر للشحن، ما أدى لخروج عربة أحد القطارين عن القضبان.
ووقع الحادث في مدينة "باردوبيتسه"، التي تبعد نحو 100 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة براغ، وتعدّ جزءاً من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من العاصمة إلى الشرق.
وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب ونقل المصابين.
وتداول ناشطون وحسابات في التشيك بعد الحادث مقاطع وصور تظهر خروج عربة واحدة على الأقل من عربات أحد القطارين عن القضبان.
ونشرت الشرطة بدورها على حسابها في منصة "إكس" لقطات تظهر صفاً من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.
وقال مارتن نيتوليكي حاكم منطقة "باردوبيتسه" على فيسبوك إن "قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت".
وقالت المتحدثة باسم جهاز الطوارئ المحلي ألينا كيسيالا في تصريح للتلفزيون الرسمي التشيكي إن "أربعة ركاب قضوا متأثرين بإصاباتهم".
وكان مارتن كافكا المتحدّث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشركة المشغلة للسكك الحديد قد أفاد بمصرع شخصين، لافتاً إلى أن حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع.