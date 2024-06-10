"فستق وكاجو" كاذبان لتصنيع حلويات العيد في سوريا

في ظل الوضع المعيشي المتردي في سوريا، ظهرت على الساحة الكثير من البدائل الغذائية، أبرزها "بدائل اللحمة" المصنوعة من فول الصويا أو العدس، والذي تُصنع منه أكلات كالكبة واللحمة بالصينية وغيرها.

ومع اقتراب عيد الأضحى لجأ صُنَّاع الحلويات للغش عبر استخدام بدائل للفستق الحلبي وللكاجو، اللذين يعتبران من المكسرات الباهظة، وذلك من أجل تحقيق أرباح عالية على حساب المشتري؛ إذ قد يصل التوفير في بعض أصناف الحلويات إلى ما يقارب الخمسمئة ألف ليرة سورية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المكسرات، والأنكى أنه من الصعب كشف الغش؛ إذ إن الطعم البديل يقارب إلى درجة كبيرة الطعم الأصلي.

وعند سؤالنا أحد العاملين في صناعة الحلويات في سوق الميدان الدمشقي عن كيفية تصنيع تلك البدائل قال: امتلأت محلات الحلوبات في دمشق بما يسمى "الفستق الحلبي الكاذب" وهو عبارة عن حبوب بازلاء خضراء يتم تجفيفها ومن ثم طحنها وإضافة بعض المنكهات الصناعية لها.