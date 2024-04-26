"جلطة بالرأس" تنقل الفنان الكويتي إبراهيم الصلال للمستشفى

تعرض الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال في وقت متأخر من أمس الخميس لـ"جلطة دماغية"، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن نجل الفنان القدير، خالد الصلال، عن حالة والده الصحية عبر منشور نشره في منصة "إكس"، مبينًا أن والده تعرض لجلطة في الرأس ونقل إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة.