"جلطة بالرأس" تنقل الفنان الكويتي إبراهيم الصلال للمستشفى
تعرض الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال في وقت متأخر من أمس الخميس لـ"جلطة دماغية"، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأعلن نجل الفنان القدير، خالد الصلال، عن حالة والده الصحية عبر منشور نشره في منصة "إكس"، مبينًا أن والده تعرض لجلطة في الرأس ونقل إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة.
وعلق بالقول: "تعرض والدي وتاج راسي إلى وعكة صحية ونقل على إثرها إلى مستشفى جابر حيث تبين إصابته في جلطة بالرأس وبفضل من الله سبحانه وتعالى تجاوزها... وحالته حاليا مستقرة.. لا تنسونه ومرضى المسلمين من دعواتكم".
واختتم منشوره بالدعاء: "اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ هو لك أن تشفيه وتعافيه وتشفي كل مريض".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان إبراهيم الصلال لجلطة في الرأس، فسبق وأن تعرض لجلطة مماثلة في عام 2017.