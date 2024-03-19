للمرة الأولى في بريطانيا.. السجن لرجل أرسل صورا "خادشة" لقاصر

قضت محاكم بريطانية، الثلاثاء، بالسجن 15 شهرا على رجل أرسل صورة جنسية له عبر تطبيق "واتساب" إلى شابتين، إحداهما قاصرة تبلغ من العمر 15 عاما.

وهذه الإدانة هي الأولى من نوعها في إنجلترا وويلز، إذ أقرّت السلطات قانوناً في يناير يجرّم هذا النوع من الاستعراض الجنسي عبر الإنترنت.

وأودع نيكولاس هوكس، البالغ 39 عاماً، الذي أدين سابقاً بارتكاب جرائم جنسية، الثلاثاء، السجن بعد الحكم الصادر عن محكمة ساوث إند، شرق إنجلترا. وسيبقى وراء القضبان 66 أسبوعاً؛ أي أكثر من 15 شهراً.

وفي 9 فبراير، أرسل هوكس صورة جنسية إلى فتاة تبلغ 15 عاماً وامرأة بالغة، وعرضت هذه الأخيرة الصورة أمام الشرطة.

وفي جلسة استماع سابقة، أقرّ هوكس بالذنب في إرسال صورة "خادشة" قصد التسبب بالقلق أو الضيق أو الإذلال.

وكان الرجل مدرجاً في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بعد إدانته العام الماضي بممارسة نشاط جنسي مع شخص قاصر يقل عمره عن 16 عاماً، والاستعراض الجنسي.

وتطال الجريمة الجديدة المتعلقة بالاستعراض الجنسي عبر الإنترنت الأشخاص الذين يُرسلون صوراً جنسية غير مرغوب فيها، لا سيما صور الأعضاء التناسلية، على الشبكات الاجتماعية أو تطبيقات المواعدة أو عبر تقنية بلوتوث.