بعد فضيحة جنسية.. اعتقال أكاديمي عراقي وفصله من جامعة سومر (فيديو)

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أكاديمي عراقي، بعد تورطه في فضيحة جنسية، ما استدعى إنهاء خدماته وفصله من الجامعة.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن المتورط هو الدكتور أحمد ضياء باشا المولى رئيس قسم علوم الحاسبات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة سومر، حسب وصفه الوظيفي على موقع الجامعة.

وتداول ناشطون عراقيون وحسابات بياناً منسوباً لجامعة سومر تعلن فيه "إنهاء تكليف رئيس قسم الحاسوب بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز الجنسي".