بعد فضيحة جنسية.. اعتقال أكاديمي عراقي وفصله من جامعة سومر (فيديو)
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أكاديمي عراقي، بعد تورطه في فضيحة جنسية، ما استدعى إنهاء خدماته وفصله من الجامعة.
وأشارت مصادر عراقية إلى أن المتورط هو الدكتور أحمد ضياء باشا المولى رئيس قسم علوم الحاسبات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة سومر، حسب وصفه الوظيفي على موقع الجامعة.
وتداول ناشطون عراقيون وحسابات بياناً منسوباً لجامعة سومر تعلن فيه "إنهاء تكليف رئيس قسم الحاسوب بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز الجنسي".
وتضمنت الواقعة قيام الأكاديمي العراقي بابتزاز ومساومة طالبات الجامعة، الواقعة شمالي محافظة ذي قار، بقضايا جنسية مقابل النجاح.
وذكرت إفادات بعض الطالبات بأن رئيس قسم الحاسبات في الجامعة كان يساومهن وبتزهن جنسياً مقابل تسريب أسئلة الامتحانات بما يضمن لهن النجاح في النهاية.
وأشارت المعلومات الواردة بأن الدكتور أحمد ضياء باشا وعد بعض الطالبات بمنحهن أسئلة الامتحانات قبل نهاية العام ليتسنى لهن الاستعداد.
وكشفت مصادر عراقية عن وجود تسجيل صوتي فاضح للمتهم مع إحدى الطالبات، تضمن محادثة "لا أخلاقية" بينه وبين الطالبة.
ويدور الحديث كذلك في منصات التواصل الاجتماعية في العراق عن مقاطع فيديو للأكاديمي المتهم مع طالبات، لكن لا يمكن التحقق من صحة ما يشاع حول ذلك.
وأثارت تلك الواقعة وما راج عنها من أخبار موجة عارمة من الغضب والاستنكار في العراق، خاصة في المحافظة التي تقع فيها الجامعة.
وطالبت عائلات الفتيات وإعلاميون وناشطون وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتورطين بمثل تلك الجرائم.
وعلقت منظمة "حقوق المرأة العراقية" على الجريمة بقولها: "أمثال عماد الشاوي (عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة) المبتزين والمتحرشين يتكاثرون في الجامعات لاستغلال الطالبات".
وتساءلت المنظمة في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك قائلة: "ماهو دور الرقابة ووزارة التعليم العالي إلى متى تستمر هذه المهزلة والاستهتار؟".