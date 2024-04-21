ما سبب تخفيض رسوم السينما في السعودية؟
أعلنت هيئة الأفلام في السعودية، اليوم الأحد، عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والمقابل المالي للتذاكر، مما يُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما في المملكة.
وقالت الهيئة الحكومية، إن القرار يستهدف جعل قطاع السينما السعودي ضمن الأكثر تنافسية إقليميًّا ودوليًّا؛ لذلك تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط ورسوم تشغيل الشاشات.
وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، أن القرار يستهدف أيضاً دعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعًا لثقافة الأفلام في المملكة.
وأظهر جدول توضيحي بالرسوم الجديدة، تخفيضات كبيرة جدًّا، حيث تم خفض رسوم ممارسة نشاط السينما الدائمة من إلى 25 ألف ريال من 210 ألف سابقاً. كما تم خفض رسوم ممارسة نشاط السينما المؤقتة إلى 15 ألف ريال من 105 ريال.
ولم يتضح بعد إن كانت دور السينما العاملة في المملكة ستعلن عن تخفيضات على قيمة تذاكرها التي تبلغ في المتوسط نحو 45 ريالاً (نحو 12 دولار) للتذكرة العادية.
وقال وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، إن القرار خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
ويصادف القرار ذكرى مرور ست سنوات على افتتاح أول سينما بالمملكة عام 2018، فيما وصل عدد دور السينما إلى 66 دارًا في 22 مدينة، و618 شاشة عرض، وأكثر من 63 ألف مقعد.
وتعمل ست شركات في المملكة حاليًّا، فيما بلغت الأفلام المفسوحة للسينما السعودية 1971 فيلماً بينها 45 فيلما سعوديا.
وبلغ مجموع التذاكر المباعة أكثر من 61 مليون تذكرة، فيما سجلت دور السينما إيرادات بمبلغ يزيد عن 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار).