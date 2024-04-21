ما سبب تخفيض رسوم السينما في السعودية؟

أعلنت هيئة الأفلام في السعودية، اليوم الأحد، عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والمقابل المالي للتذاكر، مما يُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما في المملكة.

وقالت الهيئة الحكومية، إن القرار يستهدف جعل قطاع السينما السعودي ضمن الأكثر تنافسية إقليميًّا ودوليًّا؛ لذلك تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط ورسوم تشغيل الشاشات.

وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، أن القرار يستهدف أيضاً دعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعًا لثقافة الأفلام في المملكة.

وأظهر جدول توضيحي بالرسوم الجديدة، تخفيضات كبيرة جدًّا، حيث تم خفض رسوم ممارسة نشاط السينما الدائمة من إلى 25 ألف ريال من 210 ألف سابقاً. كما تم خفض رسوم ممارسة نشاط السينما المؤقتة إلى 15 ألف ريال من 105 ريال.