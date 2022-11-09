"يتمنى الرجال أن تعتقلهم".. تعرّف على "أجمل شرطية في العالم" (صور)

ووفق ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن الشرطية راميريز، تعيش في مدينة "ميديلين" الكولومبية التي توصف بأخطر مدن العالم من حيث ارتكاب الجرائم.

وتحظى صفحة الشرطية الحسناء عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بأكثر من 392 ألف متابع حول العالم، حيث كشفت أنها مرشحة للحصول على جائرة أفضل مؤثرة شرطية عبر الإنترنت، في مسابقة "إنستافست" لهذا العام، والتي تعد من أهم المسابقات المختصة بتكريم المحترفين الذين ينشئون محتوى رقميًا يصل إلى جمهور كبير في منطقة أمريكا الجنوبية.