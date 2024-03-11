"تكية رمضان".. نافذة أمل لجوعى غزة في ظل الحرب (صور)

وعبّرت الطفلة ريماس حمودة، التي كانت تقف في طابور التكية عن فرحتها بتلك الخطوة، قائلة: "فرحنا جدًا عندما علمنا بافتتاح تكية في بلدة لاهيا ستقوم بطهي الطعام لنا بعد أشهر من الجوع وقلة الطعام".

وأضافت الطفلة لـ"إرم نيوز"، "عشنا أيامًا كاملة بدون طعام ونزل وزني كثيرًا، كنت أنام وأنا أتألم من شدة الجوع، وأستيقظ على أمل أن أجد طعامًا في صباح اليوم التالي لكن بدون جدوى".

واستطردت: "أشعر بالفرحة الآن عندما عرفت بأننا سنأكل أنا وعائلتي كل يوم على مدار شهر رمضان من التكية".