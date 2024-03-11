"تكية رمضان".. نافذة أمل لجوعى غزة في ظل الحرب (صور)
دشن بعض فاعلي الخير والمتبرعين في قطاع غزة تكية رمضانية لتوزيع الطعام على المحتاجين والمعوزين في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وسط مجاعة محدقة بالسكان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 4 أشهر.
وقال محمد المصري، أحد القائمين على "تكية رمضان" لـ "إرم نيوز": قررنا بمساعدة بعض فاعلي الخير من الخارج، فتح تكية في بلدة بيت لاهيا نقوم من خلالها بطهي الطعام وتوزيعه على العائلات.
وأضاف: "قمنا بتأمين المواد الغذائية اللازمة لعمل التكية طوال شهر رمضان، بشرائها بأسعار مرتفعة لضمان توفرها طوال الشهر في ظل منع إدخال المساعدات".
وتابع المصري: "نتمنى لو أننا نستطيع أن نطعم جميع أهالي شمال غزة وتوفير الطعام لكافة العائلات في ظل هذه الظروف القاسية، لكننا بالكاد استطعنا توفير ما يسد حاجة سكان بلدة بيت لاهيا".
وعبّرت الطفلة ريماس حمودة، التي كانت تقف في طابور التكية عن فرحتها بتلك الخطوة، قائلة: "فرحنا جدًا عندما علمنا بافتتاح تكية في بلدة لاهيا ستقوم بطهي الطعام لنا بعد أشهر من الجوع وقلة الطعام".
وأضافت الطفلة لـ"إرم نيوز"، "عشنا أيامًا كاملة بدون طعام ونزل وزني كثيرًا، كنت أنام وأنا أتألم من شدة الجوع، وأستيقظ على أمل أن أجد طعامًا في صباح اليوم التالي لكن بدون جدوى".
واستطردت: "أشعر بالفرحة الآن عندما عرفت بأننا سنأكل أنا وعائلتي كل يوم على مدار شهر رمضان من التكية".