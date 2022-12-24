التنور الطيني.. حرارة الخبز وشتاء الذكريات في سوريا

لا يزال تنور الخبز المصنوع من الطين يحتفظ بمكانته التراثية بين شعوب مناطق عدة من سوريا، ولاسيما النساء في شمال البلاد، حيث يعد التنور موئلاً لسرد الذكريات والوقائع وكذلك فرصة للتدفئة في ظل البرد القارس، مع نقص موارد الطاقة في سوريا.

كما تجتمع نساء حول التنور لتصدح أصوات أغانيهن الفلكلورية التي ترافق تجمعاتهن، ومنها حليمة كجو، (47 عاماً)، وهي امرأة كردية من منطقة "الكوجرات" في شمال شرق سوريا تقول لـ"إرم نيوز": "أنا أمٌ لأربعة أولاد شتت الحرب شملهم، بعد أن كانت رائحة خبز التنور المنبعثة من كل أطراف القرية تجمعهم مع بقية الأولاد".

تتنهد حليمة بحسرة تعقبها نظرة أمل، وهي تنظر لرغيف الخبز بيدها: "ربما سيعود الغائبون شوقاً لخبز أمهاتهم".

وتضيف أن "التنور ليس مكاناً لصنع الخبز فقط، بل هو مكان لتبوح فيه النسوة المنتظرات دورهن بالخبز عن همومهن وذكرياتهن، فالأحاديث التي تدور في محيطه من أجمل الأوقات التي تطيب بها الحكايات".