بلومبيرغ: مستقبل القهوة ينذر بطعم أكثر مرارة وثمن باهظ
يؤثر التغير المناخي على مناطق نمو بذور القهوة الرئيسية في المستقبل، وستغدو القهوة بالنسبة لمحبيها أكثر مرارة وذات ثمن باهظ، وفق ما أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وبحسب تقرير نشر على موقع الوكالة، فإن "المحاصيل الزراعية مهددة بالنقصان بسبب خطر المناخ الذي يزداد تقلُباً، وبطبيعة الحال سوف تصمد المحاصيل الأكثر صلابة بشكل أكبر، وسيكون بُن روبوستا ضمن هذه المحاصيل القوية. أما في فيتنام فإن ناقوس الخطر يدق أبواب أفضل منتجي القهوة من بذور روبوستا".
وقالت تران ثي ليان، التي تملك مزرعة مساحتها هكتار واحد في إحدى مقاطعات دولة فيتنام: "علينا أن نحفر عميقاً جداً للحصول على المياه، إذ لا يتوفر ما يكفي من الماء في بعض السنوات، وفي أحيان أُخرى تكون الأمطار غزيرة."
ودفعت ظروف النمو الصعبة المزارعين الفيتناميين إلى استبدال زراعة القهوة بالفلفل الأسود والدوريان، إذ أصبحوا يشككون في قيمة القهوة كمحصول نقدي، وأدى انخفاض العرض إلى دفع سعر قهوة الروبوستا هذا العام إلى أعلى مستوى منذ 2008 على الأقل. ومع ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الإنتاج المستقبلي سوف يقل.
وأظهرت دراسة تم إجراؤها في 2022 على المحاصيل الاستوائية النقدية، مثل قهوة أرابيكا والأفوكادو والكاجو، أن بذور القهوة معرضة لخطر التغير المناخي، وأن الأراضي الملائمة لزراعتها في نقصان مستمر حول العالم ، ما سيدفع المنتجين إلى استبدال قهوة أرابيكا بقهوة روبوستا، لذا على المستهلكين الاستعداد لمذاق مختلف من القهوة.
ووفقا للوكالة، تواجه شركة نستله المشهورة هذا التغيير من بين شركات أُخرى، إذ إنها تشكل أكبر الشركات المستهلكة لقهوة روبوستا حول العالم وتنفق ما قيمته 700 مليون دولار سنوياً لشراء ربع إنتاج دولة فيتنام من القهوة لسد حاجات المستهلكين.
وأفاد الرئيس العالمي لوحدة الأعمال الإستراتيجية للقهوة في شركة نستله، فيليب نافراتيل، بأنه "في حال عدم إيجاد حلول للتغير المناخي فإن 50% من الأراضي التي تُزرع عليها القهوة لن تصبح صالحة للزراعة بعد 50 سنة من الآن."
وصرحت شركة نستلة، العام الماضي، أنها على استعداد لاستثمار أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتشجيع المزارعين الذين يزودون علامة "نسكافيه" التجارية بالقهوة لاستعمال أساليب زراعة أكثر استدامة. ومن ضمن حلول الاستدامة أن يقوموا باستبدال الأشجار الحالية بأشجار تمتاز بمقاومة أكثر للتغير المناخي.
وفي تقرير تم نشره في تشرين الأول/ أكتوبر، قالت المنظمة إن "إنتاج روبوستا سوف ينقص في 2040 بحوالي 35 مليون شوال بسبب الاستهلاك المتزايد وتأثير التغير المناخي على الإنتاج، فيما ينتج العالم في الوقت الحالي نحو 80 مليون شوال من القهوة سنويا".