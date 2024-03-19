خلل يتسبب في سحب ملايين الدولارات من بنك إثيوبي

تسبب خلل في سحب عملاء ملايين الدولارات من خارج حساباتهم داخل أكبر البنوك التجارية في إثيوبيا.

وبحسب موقع "BBC" باللغة الإنجلزية، فإن "خللا كبيرا في أنظمة البنك التجاري الإثيوبي (CBE)، سمح للعملاء بسحب ملايين الدولارات".

ووقعت الحادثة، في وقت مبكر من يوم السبت، ونتج عنها سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى قبل أن تتمكن المؤسسة من تجميد المعاملات بعد ساعات.

وحدثت معظم عمليات السحب بين الطلاب، وفقًا لرئيس البنك آبي سانو، مع انتشار أخبار الخلل بسرعة عبر الجامعات عن طريق تطبيقات المراسلة والمكالمات الهاتفية.

وواجه البنك التجاري، الذي تأسس قبل 82 عاما ويقدم خدماته لأكثر من 38 مليون صاحب حساب، تدقيقا من البنك المركزي الإثيوبي، الذي أرجع الحادث إلى خلل أثناء أنشطة الصيانة، دون التطرق إلى الأموال المسحوبة من قبل العملاء.