عودة غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم كوميدي

بعد غياب لست سنوات، تعود الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إلى السينما، من خلال فيلم "تاني تاني"، الذي تلعب بطولته مع الفنانين بيومي فؤاد وأحمد آدم.

وتقدم غادة في الفيلم "مفاجأة" تتمثل بظهورها بشخصية كوميدية لأول مرة على الشاشة الفضية.

وتدور أحداث العمل الجديد، بحسب البرومو الذي طرحته الشركة المنتجة، حول هدى التي تستعيد علاقتها القديمة باثنين من أصدقائها القدامى هما "بيبو" و"زيكو"، لكن المشكلة أن الاثنين يقعان في حبها.

تدور حرب كوميدية تتسم بالطرافة، والمقالب بين العاشقين، وهما يتنافسان على كسب ودّها، حيث يلعب كل طرف على تجميل صورته في عيون هدى، مع تشويه صورة الآخر، وإفساد خططه للفوز بقلبها.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض، الأربعاء المقبل، ليكون باكورة موسم الصيف السينمائي، وهو من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

وكانت آخر أعمال "غادة" السينمائية فيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة ومحمود حميدة، وإنتاج 2018، حيث قدمت دور فتاة بغاء.