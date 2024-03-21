انهيار آيتن عامر وشتائم سمية الخشاب برعاية رامز جلال (فيديو)

وفي المقابل، انفعلت سمية بقوة على رامز ووجهت إليه العديد من الشتائم ردا على استفزازاته المتوالية وأيضا بسبب شكواها من ضيق النفق وإصابتها بالاختناق من جراء الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المكان.

واضطر مخرج الحلقة إلى كتم الصوت مرات عدة حتى لا تصل الشتائم الحادة لأسماع المشاهدين.

وسخر رامز مرارا من علاقة سمية باللغة الإنجليزية وقال: "سمية بنت عم الخشاب بتقول: Oh My God يا ولاد، بينما اتهم آيتن عامر بأنها تضع شعرا مستعارا "إكستنشن" ورموشا صناعية، وتحدته آيتن أن يجذب شعرها ليتأكد أنه طبيعي.

كما سخر رامز من الضيفتين في بداية الحلقة وقال: الفرستان إللي اتخانقوا بسبب فستان.