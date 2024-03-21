انهيار آيتن عامر وشتائم سمية الخشاب برعاية رامز جلال (فيديو)
انهارت الفنانة آيتن عامر بينما أطلقت مواطنتها المصرية سمية الخشاب وابلا من الشتائم في الحلقة الجديدة من برنامج المقالب "رامز جاب م الآخر" للنجم رامز جلال.
ولم تتمالك آيتن نفسها وأصيبت بحالة خوف هيستيرية عندما أنزل رامز التمساح الصغير بالقرب من وجهها لتعلن فيما بعد أنها تعاني من فوبيا الزواحف.
وفي المقابل، انفعلت سمية بقوة على رامز ووجهت إليه العديد من الشتائم ردا على استفزازاته المتوالية وأيضا بسبب شكواها من ضيق النفق وإصابتها بالاختناق من جراء الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المكان.
واضطر مخرج الحلقة إلى كتم الصوت مرات عدة حتى لا تصل الشتائم الحادة لأسماع المشاهدين.
وسخر رامز مرارا من علاقة سمية باللغة الإنجليزية وقال: "سمية بنت عم الخشاب بتقول: Oh My God يا ولاد، بينما اتهم آيتن عامر بأنها تضع شعرا مستعارا "إكستنشن" ورموشا صناعية، وتحدته آيتن أن يجذب شعرها ليتأكد أنه طبيعي.
كما سخر رامز من الضيفتين في بداية الحلقة وقال: الفرستان إللي اتخانقوا بسبب فستان.