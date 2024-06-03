مشهورات الكويت يحضرن جلسة محاكمة حليمة بولند

حضر عدد من الكويتيات المشهورات في عالم الموضة والتجميل، جلست محاكمة جديدة، اليوم الاثنين، للإعلامية حليمة بولند المسجونة بحكم قضائي لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عددًا من الفاشينستات حضرنَ جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف بعد أن قضت الجنايات بحبسها مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

ولم يتم ذكر اسم أيٍّ من الحاضرات للجلسة، لكن عددًا من مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، دافعنَ عن بولند وتعاطفنَ معها في الفترة الماضية، أبرزهن نهى نبيل.

وتأمل بولند التي تقدمت عبر محاميتها بطعن في حكم محمة الجنايات، أن يتم إخلاء سبيلها، لحين البت في القضية التي تحتاج ثلاث مراحل تقاضٍ قبل أن يصبح الحكم فيها قطعيًّا.

وقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محام يمثل خصم بولند في القضية، والذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالقول إن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعبر تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.