أبطال أوروبا.. كيف خسرت عملاقة تصنيع الأسلحة "راينميتال" أمام الريال؟

ورغم سيطرته على أجزاء من المباراة النهائية ليلة السبت، وخلق فرص واضحة، إلا أن دورتموند استسلم في النهاية في المراحل الأخيرة أمام ريال مدريد، الذي فاز بلقبه الخامس عشر ليعزز رقمه القياسي.

ستوفر صفقة دورتموند-راينميتال، التي تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات على مدار ثلاث سنوات، القدرة لصانع الأسلحة على نشر رسائل تسويقية عبر ملعب دورتموند.

الصفقة

وفي بيان أُعلن فيه عن الصفقة، الأربعاء الماضي، قال رئيس بروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، إن النادي "يفتح أبوابه للحوار" من خلال الشراكة مع صانع أسلحة، لكنه دافع عن الاتفاقية بالقول إنه في الواقع الحالي للحرب في أوروبا، "الأمن والدفاع هما حجرا الزاوية الأساسيان لديمقراطيتنا."

وأعرب العديد من مشجعي دورتموند عن استيائهم من هذا الإعلان، مشيرين إلى أن مدونة أخلاقيات النادي تتضمن الالتزام بمجتمع خالٍ من العنف، وفقًا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.

وانتقد منشور على مدونة مشجعي دورتموند النادي؛ بسبب افتقاره للشفافية، وتساءل عما إذا كان تعزيز الأمن القومي مهمة السياسة أو نادي كرة قدم.

وتذهب "بوليتيكو" إلى أنه "بالنسبة لشركة راينميتال، فإن صفقة دورتموند هي مجرد خطوة أولى نحو إزالة المحرمات من تجارة بيع الأسلحة"، مشيرة إلى أن شركة تصنيع الأسلحة التي يقع مقرها في دوسلدورف تهدف إلى أن تصبح أكبر منتج منفرد في العالم لذخائر المدفعية هذا العام، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تلبية الطلب المتزايد، خاصة في أوروبا.

وترى الصحيفة أن إنفاق بعض هذه الإيرادات على صفقات الرعاية لفريق يلعب مبارياته في ملعب على بعد 45 دقيقة بالسيارة من المقر الرئيس لشركة راينميتال، من شأنه أن يساعد على تحويل صانع المركبات المدرعة والقذائف إلى اسم مألوف مقبول.