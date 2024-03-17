المهدية.. عاصمة الفاطميين المنسية (صور)

تتربع مدينة المهدية على هضبة قليلة الارتفاع مطلّة على البحر الأبيض المتوسط، في الوسط الشرقي التونسي، وتشهد آثارها ومعالمها على مكانة المدينة على امتداد قرون، منذ تأسيس الدولة الفاطمية.

ويعود تاريخ تأسيس مدينة المهدية إلى سنة 912 ميلادية، حيث أسسها أول خليفة فاطمي، عبيد الله المهدي، الذي هاجر إليها عقب تخلّصه من حكم بني الأغلب في مدينة رقادة في القيروان، وبعد بحث وتدقيق قرر الخليفة المهدي اختيار مدينة المهدية عاصمة جديدة للدولة.

وكانت هذه المنطقة قديما تُعرف برأس أفريقيا، وكانت حينها بمثابة شبه جزيرة منيعة لها موانئ قرطاجية قديمة.