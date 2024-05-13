سجن صاحب صورة الفستان الذي حطم الإنترنت

اعترف الرجل الذي كان وراء انتشار الفستان ذي اللون المثير للجدل، الذي انتشر بشكل واسع عبر الإنترنت عام 2015، بخنق زوجته وتعريض حياتها للخطر.

ومثل كير جونستون، 38 عامًا، أمام المحكمة العليا في غلاسكو يوم الخميس، إذ أقر بأنه مذنب في هجوم "مرعب" على زوجته، غريس جونستون، وفقًا لصحيفة "ديلي ريكورد".

وأفادت الصحيفة بأن المدعي العام أخبر المحكمة كيف عاشت الزوجة في خوف من زوجها الذي أساء معاملتها لسنوات، قائلًا "الشرطة غير متواجدة دائمًا في جزيرة كولونساي حيث يسكنان، وهذا ما جعل الزوجة تشعر بأنها كانت محاصرة وفي خطر طوال الوقت".