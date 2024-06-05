لطيفة التونسية لـ"إرم نيوز": الذكاء الاصطناعي في الصوت "خدعة"

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن تفاصيل ألبومها الجديد المُقرر طرحه قريبًا في حديث لها مع "إرم نيوز".

وقالت لطيفة إن "الألبوم يشمل الكثير من الألوان والإيقاعات الموسيقية المختلفة على غرار ما قدمته من قبل، ويحمل ايقاعات مختلفة ما بين موسيقى الهاوس والتيك ترونيك والجاز".

وأضافت أن "هذا الخليط الموسيقي الذي قدمته على مدار مشواري الغنائي هو ما دفعني لتقديم كافة الأشكال الموسيقية المختلفة"، موضحة أنها "تختار أغنياتها من خلال الإحساس وعبر الشعور الذي يجعلها ترى الأفكار أمامها مختلفة وجديدة".

وبسؤالها عن التوازن ما بين الحفاظ على الهوية الموسيقية ومواكبة التطور الموسيقي، أجابت أن "الحفاظ على الهوية الموسيقية في الجودة وفي الثبات على المقامات الموسيقية الشرقية، إذ أغني مقامات راست وبياتي وسيكاه، ومن خلال تقديم أعمال مميزة أحافظ بها على الهوية الموسيقية الشرقية".

وعن الخط الفاصل بين مواكبة التطور الموسيقي بين المقبول والمفروض، أكدت لطيفة "لا أحب الثبات على الشكل نفسه، والتطور مطلوب لكنه لابد أن يكون وفق حسابات دقيقة وتأنٍ في الاختيار".