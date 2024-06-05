لطيفة التونسية لـ"إرم نيوز": الذكاء الاصطناعي في الصوت "خدعة"
كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن تفاصيل ألبومها الجديد المُقرر طرحه قريبًا في حديث لها مع "إرم نيوز".
وقالت لطيفة إن "الألبوم يشمل الكثير من الألوان والإيقاعات الموسيقية المختلفة على غرار ما قدمته من قبل، ويحمل ايقاعات مختلفة ما بين موسيقى الهاوس والتيك ترونيك والجاز".
وأضافت أن "هذا الخليط الموسيقي الذي قدمته على مدار مشواري الغنائي هو ما دفعني لتقديم كافة الأشكال الموسيقية المختلفة"، موضحة أنها "تختار أغنياتها من خلال الإحساس وعبر الشعور الذي يجعلها ترى الأفكار أمامها مختلفة وجديدة".
وبسؤالها عن التوازن ما بين الحفاظ على الهوية الموسيقية ومواكبة التطور الموسيقي، أجابت أن "الحفاظ على الهوية الموسيقية في الجودة وفي الثبات على المقامات الموسيقية الشرقية، إذ أغني مقامات راست وبياتي وسيكاه، ومن خلال تقديم أعمال مميزة أحافظ بها على الهوية الموسيقية الشرقية".
وعن الخط الفاصل بين مواكبة التطور الموسيقي بين المقبول والمفروض، أكدت لطيفة "لا أحب الثبات على الشكل نفسه، والتطور مطلوب لكنه لابد أن يكون وفق حسابات دقيقة وتأنٍ في الاختيار".
السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي
وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيّنت "أتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على أنها وسيلة تسلية رائعة لأنها تتيح لي التواصل مع أصدقاء وجمهور لم أقابله".
وعن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ألبومها الجديد، نوهت إلى أنه "كنت دائمًا أطمح للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الصورة وليس في الصوت لأنني أرى استخدامه في الصورة هو إبهار، إنما في الصوت هو خدعة."
وأضافت "يعتبر المخرج وليد ناصيف عراب الذكاء الاصطناعي في العالم العربي بل هو يدرس هذه التقنية في الكثير من الجامعات اللبنانية، كان لابد أن أبدأ في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي معه وأنا سعيدة بأننا نفذنا 4 كليبات بالذكاء الاصطناعي".
رحيل والدتها
وعند سؤالها عن رحيل والدتها وكيف أثر بها، ومدى تغير نظرتها للحياة والنجومية بشكل عام، أكدت لطيفة "ما زلت أستمد قوتي من والدتي حينما كانت على قيد الحياة وبعد أن توفاها الله، لأنها الروح التي أعتقد أن الله زرعها بداخلي، أتذكرها دائمًا وأشعر بأنها حولي طوال الوقت، هناك الكثير من الاغنيات داخل الألبوم هي من اختارتها معي".
وشددت لطيفة على أن "نظرتي للحياة كما لم تتغير، ومبدأي في الحياة أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا، أنا مؤمنة جدًا بالله عز وجل ولقد واجهت ظروف صعبة للغاية بعد وفاة والدتي لكن الحمد لله إيماني بالله عز وجل هو ما جعلني قوية".