افتتحت فرعًا في السجن.. جامعة سعودية تحتفل بأول دفعة خريجين (فيديو)

نظمت السعودية، حفل تخرج جامعي فريد لأول دفعة طلاب دراسات عليا في البلاد أتموا دراستهم بشكل حضوري في فرعها الموجود داخل أحد السجون.

وينتمي الطلاب وعددهم 26 طالبًا إلى جامعة القصيم، وقد حصلوا على درجات الدبلوم، والدبلوم العالي في ثلاثة تخصصات، وهي: البحث الاجتماعي، والموارد البشرية، والمبيعات.

وقالت جامعة القصيم في بيان، إنها أول جامعة على المستوى الإقليمي تقدم تجربة التعليم الحضوري داخل السجون في مرحلة الدبلوم، وأول جامعة تقدم برامج الدراسات العليا على مستوى العالم.

وافتتحت جامعة القصيم عام 2019، جناحًا خاصًّا لها في سجن المباحث العامة التابع لرئاسة أمن الدولة بمدينة بريدة لتدريس الطلاب حضوريًّا في مبادرة فريدة.

وأظهر مقطع فيديو لحفل التخرج، الطلاب مع عائلاتهم في قاعة كبيرة تتبع للسجن، وقد تم تزيينها بشكل لافت، لتجعل من المناسبة شبيهة بحفلات التخرج الجامعية الاعتيادية.