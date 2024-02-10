لوموند: ارتفاع كبير في محاولات تهريب الكوكايين بجزر الأنتيل

يثير اتساع محاولات تهريب الكوكايين في جزر الأنتيل مخاوف كبيرة خصوصا في أوروبا، ففي نهاية 2023 ضبطت إحدى دوريات مكافحة المخدرات رقما قياسيا بلغ 3.5 طن من الكوكايين في هذه الجزر، حيث كانت متجهة إلى أوروبا.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن ارتفاع أرقام مضبوطات الكوكايين يدل على اتساع نطاق تهريب المخدرات في منطقة جزر الأنتيل.

وأرجع مسؤولون في الشرطة الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع إنتاج الكوكايين في أمريكا الجنوبية وتراجع الطلب في الولايات المتحدة، ما دفع المهربين إلى الاتجاه نحو الخارج، فأصبحت أوروبا هي السوق الرئيسية.

ووفق الصحيفة، فإن "هناك تغييرًا في أساليب المرور، إذ يقوم الأفراد بنقل المخدرات بشكل شخصي، وبواسطة حقائبهم الخاصة، وتتم الاستفادة من الخيول وحتى سفن البرد وسفن صيد الأسماك لهذه الغاية".