تفاصيل جديدة عن مرض الملك تشارلز الثالث

بعد إعلان قصر باكنغهام مساء أمس، عن إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان، دون الكشف عن نوعه أو مدى تطوره، قال مصدر مقرب من العائلة المكلية، إن الجميع مبهورون بعزيمة الملك وإصراره على التعافي.

وأشار المصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى إن الملك تشارلز سيتابع مهامه الملكية خلال مرحلة العلاج، وأن الأطباء متفائلون بتعافيه قريبا، خاصة وأنهم اكتشفوا المرض في مراحله الأولى، مؤكدين أنه ليس في البروستاتا.

وأكد بيان نشره قصر باكنغهام مساء أمس أن الأطباء اكتشفوا إصابة الملك بالسرطان، أثناء علاجهم لورم حميد أصابه في البروستاتا.

وقال المصدر، إن تشارلز أخبر ابنه المغترب الأمير هاري بمرضه عبر الهاتف، والذي من المتوقع أن يصل إلى المملكة المتحدة، خلال الأيام القليلة القادمة، لدعم والده خلال رحلة علاجه.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، وصل الملك تشارلز إلى لندن صباح أمس، قادما من منزله في ساندرينجهام مع زوجته الملكة كاميلا، لبدء رحلة العلاج في أحد مستشفيات العاصمة التي لم يكشف عنها.

يذكر أن صحيفة "ذا صن" كانت أكدت أن الملك تشارلز كان يذهب بزيارات متكررة إلى قصر ويندسور كل يوم أحد، لقضاء وقت مع ابنه الأمير ويليام، وهو مؤشر على تطور وتقارب علاقتهما.