محمد التاجي يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات وضعه الصحي

كشف الفنان المصري محمد التاجي تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة بالمعدة أول أمس السبت، مشيرًا إلى أن حالته تشهد تحسنًا بشكل تدريجي.

وقال محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "ما زلت بالعناية المركزة داخل المستشفى تحت ملاحظة الأطباء، لكن حالتي اليوم أفضل بكثير عن الأمس، وأتحسن بشكل تدريجي، وما زلت أخضع للمحاليل والعلاج، والحمد لله على كل شيء".

وأشار التاجي إلى أنه لا يعلم موعد خروجه من المستشفى، متمنيًا الخير للجميع، وأن يعافي الله الجميع من الأمراض.

وكان الفنان محمد التاجي أعلن السبت، عن خضوعه لعملية جراحية- لم يفصح عنها- في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب التاجي منشورًا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، قال فيه "أخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي.. السبت صباحًا، دعواتكم".

وعلمت "إرم نيوز" من مصدر مقرب من التاجي تفاصيل العملية، إذ خضع الممثل المصري لعملية بالمعدة بسبب مضاعفات عملية بالأمعاء كان أجراها قبل عام، لكنه بسبب الإجهاد في العمل حدث له فتق بجدار المعدة؛ ما استوجب عملية جراحية.

وأضاف المصدر أن العملية كانت مقررة منذ فترة، ولكن تم تأجيلها مرارًا، حتى قرر الطبيب إجراءَها يوم السبت الماضي.