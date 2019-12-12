مصر.. مصرع شخصين وإغلاق ميناءين بسبب الظروف الجوية

تسببت موجة طقس سيئ شهدتها مصر، يوم الخميس، في مصرع شخصين، وإغلاق ميناءين بحريين.

وشهدت عدة محافظات مصرية، صباح الخميس، أمطارًا غزيرة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وفق إعلام محلي رسمي بينه البوابتان الإلكترونيتان لصحيفتي الأهرام والأخبار.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء (شمال شرق)؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، وارتفاع الأمواج، وحالة البحر المضطربة.

كما أغلقت السلطات، ميناء الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ؛ لارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.

ولقي طفل مصرعه، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، وأصيب آخر جراء سقوط نخلة بسبب الرياح والطقس السيئ.

كما لقي طالب (14 عامًا) بمحافظة المنوفية مصرعه صعقًا بالكهرباء عقب ملامسته عمود إنارة بعد موجة هطول للأمطار شهدتها المحافظة، صباح يوم الخميس.

بدورها، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الأحد والإثنين المقبلين.