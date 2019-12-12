مصر .. الإفراج عن 456 سجينًا

أفرج قطاع السجون المصرية، أمس، عن 456 سجينًا بموجب عفو رئاسي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه استمرارًا لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 147 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

واستكمل البيان: ”باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 309 نزلاء إفراجًا شرطيًا“.

يذكر أن الرئيس المصري يصدر قرارات جمهورية بين الحين والآخر؛ للإفراج عن السجناء في المناسبات المختلفة، مثل الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر، وشهر رمضان المبارك والأعياد وحلول العام الجديد.