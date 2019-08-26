وكالة ”ناسا“ ترصد تهديدًا لتلوث الهواء جراء حرائق الأمازون بالبرازيل

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا”، اليوم الإثنين، عن تهديد غير مرئي ناجم عن حرائق غابات الأمازون في البرازيل، حيث سيكون له دور في زيادة تلوث الهواء وتغير المناخ.

ونشرت ”ناسا“ نقلًا عن صحيفة ”مترو“ البريطانية، بيانًا، أظهرت من خلاله تصويرها عبر الأقمار الصناعية أعمدةً من غاز أول أكسيد الكربون السام، تتدفق من الحرائق في غابات الأمازون.

وأوضحت أن هذه الأعمدة الملوثة ارتفعت في الجو لأكثر من 5500 مترٍ، ويمكنها الامتداد لمسافات طويلة، كما ويمكن لغاز أول أكسيد الكربون السام البقاء في الجو لمدة شهر تقريبًا، مبينة أن تأثيره ضئيل على الهواء الذي نتنفسه، ولكنه سيؤثر بشكل كبير على نوعية الهواء.

يُذكر أن اندلاع الحرائق في البرازيل يُعد أمرًا شائعًا خلال موسم الجفاف في هذا الوقت من كل عام، إلا أنها في العام الحالي سجلت أرقامًا مرعبة، حيث رصد المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أكثر من 77 ألف حريق للغابات في البرازيل هذا العام، لتسجل أعلى نسبة بلغ مقدارها 85٪ عن العام الماضي، واندلعت نصفها في منطقة الأمازون.