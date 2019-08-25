”ناسا“ تحقق في أول جريمة مصرفية ارتكبت بالفضاء (صور)

تحقق وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ في ادعاءات تسلل رائدة فضاء إلى حساب مصرفي لشريكتها خلال بعثة مدتها 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، اتُهمت رائدة الفضاء آن ماكلين – وهي ملازم أول في الجيش الأمريكي – بالوصول بشكل غير صحيح إلى حساب مصرفي لسمر ووردن على شبكة الإنترنت باستخدام برنامج ناسا.

ويُزعم أن ماكلين قد دخلت إلى الحساب المصرفي كجزء من ”حملة محسوبة ومعقدة للغاية“ للحصول على حضانة ابن ووردن، الذي أنجبته قبل حوالي عام من زواجهما في 2014.

وتقدمت ووردن – وهي ضابطة سابقة في المخابرات الجوية – بشكوى ضد ماكلين للجنة التجارة الفيدرالية، مدعية أن ماكلين ارتكبت جريمة سرقة الهوية، رغم أنه لم يتم العبث بأي من أموال ووردن. ويشير هذا الاتهام إلى ماكلين كامرأة مثلية الجنس، ما يجعلها أول رائد فضاء مثلي الجنس علنًا.

وقالت ووردن إنها اكتشفت تصرفات ماكلين بعد أن شعرت بالفضول لمعرفة كيف عرفت الأخيرة تفاصيل حول الطريقة التي كانت تنفق بها أموالها، وتقدمت بشكوى ضد ماكلين في مكتب المفتش العام لناسا، مدعية سرقة الهوية والوصول غير السليم إلى السجلات المالية الخاصة بها.

واعترفت ماكلين بالحصول على معلومات بنكية لأووردن، مشيرة إلى أنها كانت تتفقد أموال ووردن للتأكد من وجود أموال كافية لدعم طفل ووردن.