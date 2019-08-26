الجيش البرازيلي يطلق عملية واسعة لمكافحة حرائق الأمازون

أسقطت طائرات حربية برازيلية، كميات من المياه، على الغابات المشتعلة في ولاية ”روندونيا“ الواقعة بالأمازون، في رد على غضب عالمي بشأن تدمير أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

وقالت متحدثة باسم مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الأخير أجاز اعتبارًا من يوم الأحد القيام بعملية عسكرية في 7 ولايات لمكافحة الحرائق المحتدمة في الأمازون استجابة لطلبات من الحكومات المحلية بالمساعدة.

وأظهر مقطع مصور بثته وزارة الدفاع البرازيلية، مساء السبت، طائرة عسكرية تضخ آلاف الغالونات من المياه لدى مروها عبر سحب من الدخان قرب الغابة.

وتأتي هذه الاستجابة في الوقت الذي عبَّر فيه زعماء مجموعة السبع المجتمعون في فرنسا عن قلقهم العميق بشأن هذه الحرائق.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إن مجموعة السبع على وشك التوصل لاتفاق لتقديم ”المعونة الفنية والمالية“ للدول التي تأثرت بحرائق الأمازون.

وقال المعهد القومي لأبحاث الفضاء في البرازيل، إنه تم تسجيل نحو 80 ألف حريق عبر البرازيل حتى الـ 24 من آب/ أغسطس فيما يمثل أعلى مستوى منذ عام 2013 على الأقل.

وأعلن بولسونارو يوم الجمعة أنه سيتم إرسال الجيش بعد انتقادات استمرت عدة أيام من الناس وزعماء العالم لعدم قيام الحكومة البرازيلية بأي شيء لمكافحة الحرائق.

وقال أيضًا على ”تويتر“ إنه قبل عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال طائرة وتقديم مساعدة متخصصة لعمليات إطفاء الحرائق عقب اتصال بين الزعيمين.

ولكن خارج ولاية روندونيا لم تقدم الحكومة بعد أي تفاصيل للعمليات في الولايات الأخرى. وقالت وزارة الدفاع في إفادة يوم السبت إن 44 ألف جندي جاهزون في منطقة الأمازون الشمالية بالبرازيل ولكنها لم تحدد عدد الجنود الذين ستتم الاستعانة بهم والمواقع التي سيذهبون إليها وما الذي سيفعلونه.