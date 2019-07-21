البرتغال تستنفر مئات الإطفائيين لمكافحة الحرائق (صور وفيديو)

المصدر: أ ف ب

أصيب أربعة من عناصر إخماد الحرائق في البرتغال بجروح، أحدهم بحالة خطرة، خلال مكافحتهم الحرائق التي اشتعلت وسط البلاد في منطقة جبلية كانت ألسنة اللهب أودت فيها بحياة المئات عام 2017.

وبلغ عدد الإطفائيين الذين يشاركون في إخماد الحرائق تلك أكثر من 900 شخص مدعومين بنحو 300 عربة في وقت أعلن الجيش أيضا إرسال تعزيزات كذلك.

Major fire in Rio De Moor, Sintra, Portugal yesterday, July 19th. Reports indicate the fire has been extinguished, with a new fire nearby. Report: Juliana Ferreira / Meteo Tras os Montes pic.twitter.com/TEMzm2gb76 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 20, 2019

وتم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق 3 قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة ”كاستيلو برانكو“ على بعد 200 كم شمال لشبونة بحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني.

????????????FLASH : Les forces armées portugaises vont également combattre le terrible incendie qui frappe #ViladeRei au #Portugal. Une vidéo impressionnante montre l'étendue du feu, sur près de huit kilomètres de front. 800 hommes mobilisés, 5 blessés, 1 grave. #CasteloBranco #Macao pic.twitter.com/OPgyI22Q6A — La Plume Libre (@LPLdirect) July 20, 2019

ومع حلول الليل بات متعذراً إقلاع طائرات ومروحيات الإطفاء الجوي، وتم إغلاق طرق وطنية عدة، فيما أوضح الجيش أن رئاسة الأركان سترسل 20 جندياً و4 آليات من أجل ”فتح طُرق تسهيلاً لوصول رجال الإطفاء إلى المكان.

وقال ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني إن سكان قرية ”كارديغا“ تم إجلاؤهم في إجراء وقائي، مضيفاً: ”الوضع معقد لأن الأمر يتعلق بحرائق عدة في المنطقة نفسها ويُرجح ان تتلاقى معاً“.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن ”تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق“ وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.

والنيران التي اذكتها رياح قوية كانت تتقدم بعد الظهر على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول إليها.

وفي عام 2017، أدت حرائق الى مقتل 114 شخصا في المنطقة نفسها.