البرتغال تستنفر مئات الإطفائيين لمكافحة الحرائق (صور وفيديو)

أصيب أربعة من عناصر إخماد الحرائق في البرتغال بجروح، أحدهم بحالة خطرة، خلال مكافحتهم الحرائق التي اشتعلت وسط البلاد في منطقة جبلية كانت ألسنة اللهب أودت فيها بحياة المئات عام 2017.

وبلغ عدد الإطفائيين الذين يشاركون في إخماد الحرائق تلك أكثر من 900 شخص مدعومين بنحو 300 عربة في وقت أعلن الجيش أيضا إرسال تعزيزات كذلك.

Major fire in Rio De Moor, Sintra, Portugal yesterday, July 19th. Reports indicate the fire has been extinguished, with a new fire nearby. Report: Juliana Ferreira / Meteo Tras os Montes pic.twitter.com/TEMzm2gb76

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 20, 2019