بعد غرق وسط عمّان.. مياه الأمطار تداهم الرصيفة الأردنية وتكبد تجارها خسائر فادحة (فيديو)

لم تمض أيام قليلة على غرق وسط المدينة، في العاصمة الأردنية عمان، إثر هطول الأمطار الغزيرة، التي صاحبت منخفضا جويا من الدرجة الرابعة، حتى غرقت أجزاء من مدينة الرصيفة – شمال شرق مدينة عمان– بعد أن داهمت مياه الأمطار الغزيرة محالا تجارية، وتسببت بخسائر فادحة ، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمداهمة مياه الأمطار لشوارع المدينة.

فيديو جديد لمدهمة مياه الأمطار المحال التجارية في الرصيفةشاركونا صور وفيديوهات الطقس في مناطقكم عبر خاصية #أنت_الراصد المتوفرة في تطبيق #طقس_العرب بحلته الجديدةحمّله الآن وأرسل الصور بشكل مباشر http://hyperurl.co/aw1 Posted by ‎ArabiaWeather | طقس العرب‎ on Tuesday, March 5, 2019

وانتقد رئيس بلدية المدينة، أسامة حيمور، تصرفات بعض المواطنين الذين يلقون بالأوساخ في المناهل، مشيرا في تصريحات صحفية لقناة رؤيا، إلى أن فرق البلدية العاملة، وهي تزيل الأوساخ من إحدى المصارف، بكميات كبيرة، عملت على إزالة“ لحاف – غطاء نوم“ من داخل أحد المصارف الرئيسية، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا بغرق المنطقة.

وأعلن حيمور، تعرض مناطق عدة في منطقته للغرق، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الوضع تحت السيطرة، مطالبا المواطنين، بضرورة المحافظة على نظافة المناهل، وعدم إلقاء الأوساخ فيها، حتى لا يتسبب إغلاقها بمنع تصريف المياه.

وتحدث حيمور عن غرق عدد من المركبات، من بينها مركبته الخاصة، بعد مداهمة مياه الأمطار محيط بلدية الرصيفة.

وتتعرض البلاد منذ أيام لحالة من عدم الاستقرار الجوي، إذ أفاد موقع طقس العرب إلى أن الأمطار الغزيرة، تسببت بارتفاع كبير في منسوب المياه، حيث أغرقت مياه الأمطار أيضا المحال التجارية في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في محافظة الزرقاء، ملحقة أضرارا مادية كبيرة.