الأردن.. انتشال جثة شاب جرفته السيول بعمان

أعلن الدفاع المدني الأردني، انتشال فرق البحث والانقاذ جثة شاب جرفته السيول بالعاصمة عمان.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، الرائد إياد العمرو، الذي قال: ”عثرت فرق البحث والإنقاذ على جثة شاب غرق في مجرى سيل بمنطقة ’خريبة السوق’ بالعاصمة عمان”.

وأضاف أن فرق الإنقاذ عملت على وضع حواجز ترابية لتقليل سرعة جريان المياه وتسهيل مهمة الغطاسين في عملية البحث.

وشهد الأردن منخفضًا جويًا تسبب في شل مظاهر الحياة اليومية، ما دفع السلطات إلى تعليق العمل في جميع الوزارات والدوائر الرسمية.

العمرو أوضح أيضًا أن فرق الإسعاف نقلت جثة الشاب إلى مستشفى البشير الحكومي بالعاصمة عمان“.

ووصفت دوائر الرصد الرسمية المنخفض الجوي بـ“الأشد هذا الشتاء“، وصنفته بـ“المستوى الرابع“.

وفي وقت سابق، دعت مديرية الأمن العام المواطنين لأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار وضبابًا بين الحين والآخر.