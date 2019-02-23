الفنانة الأردنية عريب حمدان تعترف: أحببت مسيحيًا وعانيت من العنصرية (فيديو)

كشفت الفنانة الأردنية عريب حمدان أنها وقعت في غرام رجل كبير السن من الديانة المسيحية، غير أن العلاقة لم تكتمل للزواج بعد وفاة والدها.

وقالت خلال حوار تلفزيوني إنها كانت سمينة تزن نحو 75 كغم، وإن وزنها الآن أصبح 45 كغم، وإنها تبلغ من العمر 40 عامًا.

ورغم إعجاب المذيع بجمالها وجمال صوتها، قالت عريب إنها متواضعة شكلًا وصوتًا، مرجعة ذلك إلى أن الثقة الزائدة ليست في محلها دائمًا، مشيرة إلى أنها لم تشارك من قبل في برامج المسابقات.

وأوضحت أنها عانت من العنصرية، على اعتبار أنها أردنية من مواليد الإمارات، وقالت إنها تغلبت على العنصرية بصوتها، وتحديدًا في الأغنية الشعبية التي استطاعت من خلالها أن تفرض نفسها.

وذكرت، أنه لا توجد صداقات في الوسط الفني، وأن هناك ”مافيات“ عانت منها من قبل، مؤكدة أن الصداقة بالنسبة لها بين الرجل والمرأة أفضل من صداقة المرأة لأخرى.

وقالت عريب حمدان إنها لا ترتدي الحجاب، وإن ما هي عليه اليوم من هيئة هو ما اعتادت عليه من قبل، وإن ارتداءها للحجاب عندما دخلت الوسط الفني كان عائدًا إلى الجو الجديد الذي دخلته، مشيرة إلى أن الشال والعباء معتقد قديم.

وكشفت أن لديها مشكلة مع ابنة عمها ”ميس حمدان“، عائد إلى مشاكل قديمة بين والديهما.

وأكدت أنها لم تتقابل مع ابنة عمها ”ميس حمدان“ منذ أن كانتا صغيرتين، مؤكدة أنها لا تعرفها إلا عن طريق الفن.

وقالت إن الفنانة اللبنانية ”ميرنا“ تمتلك من الدهاء والذكاء، ما يجعلها تحقق ما تريده، والوصول إليه.

وقالت إنها ليست معروفة في الأردن، وذكرت حادثة إن التلفزيون الرسمي الأردني عرض أغنية بصوتها ولم يكتب اسم المغنية.

مضيفة:“اتصلت بمسؤولين في التلفزيون، وسألت من المغنية، فقالوا لا نعرفها، لكن الأغنية ضاربة (منتشرة)، وأحببنا عرضها.

وعن الفن في الأردن، قالت:“ليس لدينا فن في الأردن، وفي المهرجانات يستوردون المغنين“.

وقالت إن عملها وصداقتها مع الموزع الفني العراقي محمد صالح جعلا الناس تعتقد أن بينهما قصة حب، وأنهما متزوجان، نافية أن يكون ذلك قد حدث.

وأوضحت أن وجودها في الإمارات أفادها ماديًا، مؤكدة أنها تحتاج أحدًا يستثمر في موهبتها، مشيرة إلى أنها تعرضت للسرقة من ملحن كويتي كبير، ومن فضحه شاعر كبير.

وأكدت أنها أجرت عمليات تجميل لشفتيها، وأنها لم تجرِ عملية تجميل لأنفها.