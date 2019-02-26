من بينهم حليمة بولند.. هجوم حاد على أمانة عمان في الأردن بعد تكريم فنانين وإعلاميين

أثار تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين في الأردن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، جدلًا واسعًا وهجومًا لاذعًا على أمانة عمان.

وأقامت مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان، أمس الاثنين، احتفالًا في مركز الحسين الثقافي في العاصمة الأردنية، بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الذي صادف الـ30 من الشهر الماضي، وعيد الجلوس الملكي على العرش.

وشن النائب جودت الدرابسة هجومًا على أمين عمان يوسف الشواربة، على خلفية مشاركته في الحفل.

واستهجن الدرابسة، خلال جلسة النواب يوم الثلاثاء، أن ”يشارك الشواربة في احتفال لتكريم غير أردنيين بكلف على حساب أمانة عمان في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها المملكة، ووجود شهداء وقعوا دفاعًا عن الوطن“، وفقًا لـ“عمون“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون الحفل، معتبرين أنه ”كان من الأولى تكريم أهالي الشهداء“ الذين سقطوا مؤخرًا في مدينة السلط، كما أشاروا إلى أنه ”يوجد العديد من الشخصيات الإعلامية والفنية الوطنية التي تحتاج التكريم“.

يبدوا أنه أصبح بروتوكول وجزء من سياسية أمانه عمان الكبرى تكريم الراقصات والفنانات الغير اردنيات في أعياد وطنيه…. ليش؟

مابدك تكرم أمهات الشهداء…

أعتقد إنه في فنانات اردنيات…. و السؤال الأكبر…. ليش دايماً فنانات؟ مركزين على الجنس اللطيف… تباً — ibrahem Tahrawi (@ibrahemjieccom1) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

في الوقت الذي يزفُ فيه أبناء الوطن ابنائهم شهداء

في ظل الاعتزاز في الدولة الاردنية لما تحمل من قامات وهامات

يأتي أمين عمان ويتجاهل كل ما سبق ليكرمَ حثالة المجتمع في أهم مناسبة من مناسبات الوطن عيد جلالة الملك !#امانة_عمان pic.twitter.com/KLippd8iSi — Hamzeh Alsmadi (@alsmadi_hamzeh) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

احتفال بعيد ميلاد الملك وتسلم سلطاته الدستورية يكرم بِه حليمة بولند وصفية العمري وانابيلا هلال وغيرهم وبتنظيم شركة انتاج خاصة وبرعاية امانة عمان ياترى هل الأمانة اطلعت على محتوى الحفل ؟؟!!

بوقت الاردن تزف… https://t.co/eS05IDy85N — intisar alsawareah (@alsawareah) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نشرت، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو أثناء مشاركتها وتكريمها في احتفالات وطنية بالأردن.

ونشرت بولند تفاصيل الحفل الذي أحياه الفنان الأردني عمر العبداللات، وشهد تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية الأردنية والعربية فيه.

كما وثقت الإعلامية الكويتية عدة صور لها بالزي الأردني التقليدي، وذلك قبل توثيقها عدة مقاطع فيديو خلال تواجدها بالحفل، حيث تم تكريمها إلى جانب شخصيات أخرى.

الأمانة توضح

وبحسب بيان سابق صادر عن أمانة عمان، وتداولته مواقع أردنية، تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين، منهم: صابر الرباعي، ولطيفة التونسية، وناصيف زيتون، ووليد توفيق، وفاروق الفيشاوي، وباسم ياخور، إضافة إلى عدد من الإعلاميين مثل جورج قرداحي وأنابيلا هلال.

كما ضم الحفل عددًا من الممثلين والإعلاميين الآخرين، وكوكبة من المنتجين والشعراء.