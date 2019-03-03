الشرطة الجزائرية تتصدى بخراطيم المياه لمتظاهرين حاولوا الوصول للمجلس الدستوري

المصدر: ا ف ب

استخدمت الشرطة الجزائرية، الأحد، خراطيم مياه لتفريق طلاب متظاهرين أثناء توجههم إلى المجلس الدستوري في العاصمة، حيث يتوقع تقديم ملف ترشيح الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة يرفضونها، بحسب مصادر أمنية.

وسار باتجاه المجلس، مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد، في اليوم الأخير للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 نيسان/أبريل.

وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر، وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة؛ لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.

ومنعت الشرطة من التظاهر نحو 100 طالب هتفوا بشعارات مناهضة لبوتفليقة في وسط العاصمة.

وكان المعسكر الرئاسي أعلن أن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم إلى المجلس الدستوري الأحد قبل منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش آخر مهلة لذلك.