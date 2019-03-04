بعد تعليق استمر 7 سنوات.. ”الطيران المدني الأردنية“ تسمح باستخدام أجواء سوريا

قررت هيئة الطيران المدني الأردنية، اليوم الإثنين، إعادة السماح لمشغلي الطيران في البلاد باستخدام الأجواء السورية، بعد تعليق استمر نحو 7 سنوات.

وأوضح بيان للهيئة نقلته صحيفة ”الغد“ المحلية، أن القرار يأتي بعد سلسلة إجراءات للتحقق من سلامة استخدام الأجواء السورية، بالتنسيق مع النظام في دمشق.

وأضاف البيان:“بناءً على هذه التقييمات، فقد تقرر السماح للمشغلين الأردنيين الراغبين باستخدام الأجواء السورية“.

وأرفقت الهيئة تعليمات تقنية لاستخدام الأجواء السورية، بما في ذلك الارتفاعات المسموح للطائرات التحليق فيها.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات اتخذتها عمّان مؤخرًا، لتطبيع العلاقات مع الجارة الشمالية، أبرزها فتح المعبر الحدودي ”جابر- نصيب“ بين البلدين في أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2018.