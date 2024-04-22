السعودية.. استدعاء سيارات فارهة بعضها مملوك لمشاهير ونجوم
أعلنت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الإثنين، عن استدعاء أكثر من 33 ألف سيارة فارهة بعضها مملوك لمشاهير ونجوم؛ بسبب خلل فني قد يتسبب بوقوع حوادث.
وقالت الوزارة، إن الاستدعاء يشمل 33350 ألف سيارة، بينها أكثر من 28 ألف سيارة من ماركة "لاند كروزر" Land Cruiser التي تصنعها شركة تويوتا، ونحو خمسة آلاف سيارة من ماركة "لكزس" Lexus.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يرجع لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N)؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ويتوجب على ملاك تلك السيارات مراجعة وكيلها في المملكة لاتخاذ الإجراء اللازم الذي لم يتم تحديده من قبل الوزارة، سواء بإجراء تعديل فني على المركبة، أو بإعادتها للشركة.
وتحظى السيارتان اللتان تم استدعاؤهما، بشهرة وشعبية كبيرة في المملكة، وكثيراً ما يظهر نجوم وفنانون وشخصيات معروفة وهم يقودونها.
ويصل سعر الموديلات الحديثة من السيارات التي تم استدعائها نحو 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار).
ورغم بدء تواجد السيارات الكهربائية في شوارع المملكة، بما فيها تلك المصنوعة محليًّا، فإن سيارات الوقود التقليدي لا تزال هي المسيطرة على سوق السيارات في السعودية.