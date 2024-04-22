السعودية.. استدعاء سيارات فارهة بعضها مملوك لمشاهير ونجوم

أعلنت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الإثنين، عن استدعاء أكثر من 33 ألف سيارة فارهة بعضها مملوك لمشاهير ونجوم؛ بسبب خلل فني قد يتسبب بوقوع حوادث.

وقالت الوزارة، إن الاستدعاء يشمل 33350 ألف سيارة، بينها أكثر من 28 ألف سيارة من ماركة "لاند كروزر" Land Cruiser التي تصنعها شركة تويوتا، ونحو خمسة آلاف سيارة من ماركة "لكزس" Lexus.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يرجع لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N)؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.