رحلة عبر العصور للتعرف على قصة اختراع المكياج

يكاد يجمع المؤرخون على أن أول الشعوب استخداما لمستحضرات التجميل هم السومريون في بلاد الرافدين، والفراعنة في مصر القديمة.

وعُثر في مقابر المصريين القدماء على أدوات التجميل التي تراوحت بين أحمر شفاه مصنوع من الحشرات، وأدوات الكحل المصنوع من الرصاص والنحاس والرماد واللوز المحترق.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، ارتبطت مستحضرات التجميل في ذلك العصر بمعتقدات لها علاقة بالحماية من الأرواح الشريرة، إلى جانب جمال المظهر، أو لجوانب طبية مثل منع العدوى، كما في الرصاص الذي تسبب لهم بالضرر أيضا من حيث لا يعلمون.