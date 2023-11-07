العملاق الباكستاني.. وفاة أطول رجل بالعالم في السعودية

توفي أطول رجل في العالم العملاق الباكستاني الشهير غلام شابير عن 43 عامًا، في مدينة جدة السعودية.

وعانى"العملاق" من مرض في القلب منذ سنوات، إلا أن حالته الصحية تدهورت، قبل أن يرحل أمس .

وفي لقاء إعلامي سابق، قال شابير إن "المملكة السعودية من أجمل الدول التي زارها بحياته، من بين 42 دولة عربية وأجنبية". مشددًا على أنها من أكثر البقاع التي وجد فيها الراحة بسبب الحرمين الشريفين".