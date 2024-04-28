بالذكاء الاصطناعي.. مدرس يزور "تسجيلا عنصريا" للانتقام من مديره

وقال الصوت في المقطع المزيَّف: "بصدق لا أفهم لماذا يجب أن أتحمل هؤلاء الحمقى هنا كل يوم"، واستمر في الشكوى موجهًا إهانات عنصرية لمن وصفهم بـ"الأطفال السود الجاحدين".

كذلك يتضمن الصوت في المقطع المزيف، عبارة معادية للسامية وتحمل إيحاءات وتلميحات تاريخية معادية لليهود.

رئيس شرطة مقاطعة بالتيمور، روبرت مكولوف قال في مؤتمر صحفي، الخميس: "لدينا الآن أدلة قاطعة على أن التسجيل لم يكن أصليًا".

وتوصلت إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور إلى هذه النتيجة، بعد إجراء تحقيق مكثف شمل إحضار محلل جنائي متعاقد مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمراجعة التسجيل.

وأشارت نتائج التحليل إلى أن التسجيل يحتوي على آثار محتوى مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

وحدد خبير ثان من محلل جنائي في جامعة بيركلي كاليفورنيا، أيضًا، أن التسجيل غير أصلي.

وأضاف مكولوف "ادعى المحققون أن داريان.. قام بإنشاء التسجيل للانتقام من المدير الذي أطلق تحقيقا في سوء إدارة محتمل لأموال المدرسة".

ووفقًا لوثائق اتهام الشرطة التي راجعتها الإذاعة الوطنية العامة:" إن بي آر، فتح آيسويرت تحقيقا مع داريان في ديسمبر الماضي بشأن سوء الإدارة المحتمل لـ 1916 دولارًا من أموال المدرسة.

علاوة على ذلك، وبّخ آيسويرت داريان لفصل مدرب دون موافقته، وأخبر داريان أن عقده ربما "لن يتم تجديده في الفصل الدراسي المقبل"، حسبما أفادت "إن بي آر".

وكتبت السلطات أيضا أن داريان، بحث في إنترنت المؤسسة عدة مرات، بين ديسمبر، ويناير، عن أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع "بالتيمور بانر".