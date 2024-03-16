السلطات المصرية تقبض على المشهورة الأردنية جوليا وهبي

ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على مشهورة "تيك توك" الأردنية جوليا وهبي، موجهة لها اتهامات بنشر مقاطع مخلة ولا أخلاقية.

ونشرت جوليا وهبي، وهي بلوغر أردنية معروفة، مقاطع مخلة تتضمن عرياً وألفاظاً تخالف القيم والعادات، عبر حساباتها في "تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب شات".

وتصدر اسم جوليا وهبي أخيراً منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب المقاطع التي تنشرها وتظهر فيها شبه عارية، علاوة على إيحاءات تصدر منها تتضمن إخلالاً بالقيم.

وكشفت التحريات أن التيك توكر وصلت مصر منذ فترة قريبة وأقامت في منطقة "الشيخ زايد" جنوب القاهرة، وكانت تقوم بتصوير الفيديوهات في شقتها.

وأمرت السلطات المصرية بحبس جوليا وهبي 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه اتهام لها بتلقي مبالغ مالية من الخارج عبر تطبيقات التواصل، نظير بث مقاطع فيديو عارية وخادشة للحياء، تستعرض من خلالها أجزاء حساسة من جسدها.

وطلبت جهات التحقيق إجراء التحريات اللازمة حول نشاط جوليا وهبي، وعرضها على جهات التحقيق فور الانتهاء منها.