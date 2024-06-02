علماء يكتشفون "رائحة طيبة" تقضي على النمل

يزداد تواجد النمل خلال فترة الصيف ويكون وجوده مزعجًا لاسُيّما في خشب الحدائق والمنزل؛ لذلك طوّر علماء جامعة كاليفورنيا طريقة غير سامة وفعالة لقتل النمل الأبيض، باستخدام مادة كيميائية ذات رائحة طيبة، تسمى بينين، وتوجد في الأشجار.

وتعمل آلية التخلص من النمل عن طريق محاكاة رائحة طعامها، وعندما تُدمج هذه الطريقة مع مبيد حشري يُحقن في الخشب، فإن هذه الطريقة تزيد بشكل حاد من معدلات وفيات النمل الأبيض من 70 % إلى أكثر من 95 %.