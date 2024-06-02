علماء يكتشفون "رائحة طيبة" تقضي على النمل
يزداد تواجد النمل خلال فترة الصيف ويكون وجوده مزعجًا لاسُيّما في خشب الحدائق والمنزل؛ لذلك طوّر علماء جامعة كاليفورنيا طريقة غير سامة وفعالة لقتل النمل الأبيض، باستخدام مادة كيميائية ذات رائحة طيبة، تسمى بينين، وتوجد في الأشجار.
وتعمل آلية التخلص من النمل عن طريق محاكاة رائحة طعامها، وعندما تُدمج هذه الطريقة مع مبيد حشري يُحقن في الخشب، فإن هذه الطريقة تزيد بشكل حاد من معدلات وفيات النمل الأبيض من 70 % إلى أكثر من 95 %.
وهنالك كثير من التدابير الوقائية الواجب اتباعها لمنع ظهور النمل الأبيض في المنزل، منها:
حماية المنزل من الرطوبة: من خلال الصيانة الدورية لأنابيب المياه والمصارف الصحية، وإغلاق الشقوق والثقوب المنتشرة عبر المنزل، التي قد تتسرب منها المياه مُسببة الرطوبة.
الحفاظ على التهوية الجيدة للمنزل.
إزالة المواد غير اللازمة المتراكمة كالأخشاب أو النباتات القديمة من المنزل، والتخلص منها بعيداً.
الفحص الدوري للمنزل والتحقق من خلوه من حشرات النمل الأبيض.
استخدام الأوعية البلاستيكية بدلاً من الكرتون المقوى في عملية التخزين.
وضع شبك سلكي على النوافذ ومدخل المنزل لمنع تسلل النمل الأبيض إلى الداخل.