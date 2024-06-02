بعد فقدانه الوعي فجأة.. مصطفى كامل يكشف عن وضعه الصحي

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين عن تطورات حالته الصحية في أول تعليق له بعد تعرضه لوعكة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصطفى كامل في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الحمد والشكر لله، وخالص الشكر والاحترام والتقدير لكل الزملاء على دعواتهم المخلصة لي طوال الأيام الماضية".

وطمأن "كامل" جمهوره على حالته الصحية، قائلاً: "أحب أن أطمئن حضراتكم جميعًا بأنني، والحمد لله، بخير، وكل يوم أكتشف عظمة ربنا في تكوين خلقه، ولا عمري كنت أفهم يعني إيه نشاط الغدة الدرقية وأضرارها".

وكان الفنان مصطفى كامل قد تعرّض لوعكة صحية، مساء الثلاثاء، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه أصر على العودة لمنزله الساعة الثامنة، صباح يوم الأربعاء، رغم نصيحة الأطباء بعدم المغادرة وضرورة الخضوع لفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة سبب هبوط ضغط الدم المفاجئ الذي سبب له حالة إغماء مع فقدان للوعي.

وأُصيب مصطفى كامل بالإغماء، مساء اليوم، لينقل مجددًا إلى المستشفى، ويخضع للفحوصات التي أمر بها الفريق المعالج له.