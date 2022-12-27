أغرب حوادث الوفاة في 2022

في كل عام هناك قائمة من الأشخاص الذي يموتون في ظروف تصنف بالـ "غريبة والمروعة"، حيث لا يمكن لإنسان تصديقها.

إليك أغرب الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص في عام 2022..

حذاء التزلج

تعرض طالب في مدرسة "سانت لوك" في ولاية كوناتيكت الأمريكية، يدعى تيدي بالكيند، لحادث مؤسف أودى بحياته.

فعندما كان تيدي، 16 عامًا، جاثمًا خلال مشاركته بمباراة هوكي، كانت ساق زميله مرفوعة، فشقت شفرة حذاء الزميل رقبة تيدي، الذي توفي متأثرًا بجروحه بعد وقت قصير من وصوله للمستشفى.

وقالت المصادر إن تيدي لم يضع القطعة الخاصة بحماية الحلق، التي يشترط على جميع اللاعبين الاحتماء بها.