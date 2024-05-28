طالب يطعن معلمة مدرسة في فرنسا‎

أوقفت السلطات الفرنسية طالباً يبلغ من العمر 18 عاماً غرب فرنسا، الاثنين، بعد أن طعن معلمة في الوجه ولاذ بالفرار، وفق "فرانس برس".

وجاء في بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أن المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنجو في غرب فرنسا "أصيبت في الوجه" وحياتها ليست في خطر.

وبعد الهجوم الذي وقع صباح الاثنين، غادر المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركاً سلاحه، قبل أن يعتقله رجال الدرك والشرطة البلدية، وفقاً للسلطات.

وقال المسؤولون في البيان إن الشاب ليس من أصحاب السوابق، وتم فتح تحقيق في "محاولة القتل".

واستبعد النائب العام إريك بويار وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم، مضيفاً أن المشتبه به أعرب عن شعور "بعدم السعادة".

لكن النائب العام لفت إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة، وأضاف أنه بينما تعدّ إصابة المعلمة "طفيفة"، إلا أن "الأثر النفسي" سيكون "أكبر بكثير" من الجسدي.

وأعربت وزيرة التعليم نيكول بيلوبيه عن شعورها "بالصدمة العميقة والغضب".

وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية شملت هجمات على المعلمين وتلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في أبريل/نيسان الماضي اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يلجأ إليه الشباب الصغار ويحدث في المدارس وفي محيطها.