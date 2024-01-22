دراسة: طفل من كل ثلاثة مصاب بتلف دائم في الدماغ

أظهرت دراسة جديدة أن واحداً من كل ثلاثة أطفال يتم تشخيص إصابتهم بالتهاب السحايا البكتيري يعاني من إعاقات عصبية دائمة نتيجة الإصابة، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

والتهاب السحايا يحدث في طبقات الأنسجة التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، بسبب عدوى ناجمة عن بكتيريا أو فيروس، رغم أن العدوى البكتيرية تعتبر عادة أكثر خطورة.

والواقع أن التهاب السحايا البكتيري يمكن أن يهدد الحياة ويتطلب رعاية طبية فورية.

وفي الولايات المتحدة، يتم تشخيص نحو واحد من كل 100 ألف شخص (ما يعادل 3 آلاف) بالتهاب السحايا البكتيري كل عام، أغلبهم من الأطفال، وفقاً لمستشفى بوسطن للأطفال.

ويمكن لالتهاب السحايا البكتيري أن يسبب ضرراً دائماً في الدماغ حتى لو عومل بشكل فعال بالمضادات الحيوية، بما في ذلك فقدان السمع والأمراض العصبية.

ووفقا لدراسة جديدة، نشرت في مجلة "شبكة الجامعة المفتوحة"، يصاب واحد من كل ثلاثة أطفال بإعاقات دائمة.