لوحة سيارة تحمل لقب رونالدو تخطف الأضواء في الرياض (فيديو)

وذهب آخرون لأبعد من ذلك، وقالوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ربما تكون بالفعل لنجم ريال مدريد سابقًا، خاصةً أنها كانت محمولة على ناقلة سيارات.

لكن رقم 5 المرفق مع الحروف، بدد تلك التوقعات، كون رونالدو يحمل الرقم 7، دون أن تغيب شهرة السيارة التي استقطبت الكثير من المدونين أيضًا عند تداول صورها ومقاطع الفيديو لها.

وكتب عبدالمجيد العنقري، والذي بدا أنه من مشجعي نادي النصر، ونجمه رونالدو "يحق له الله يعزه، الله يبارك له، العالمي الكبير".

فيما تحسرت شهد الحمدان لكون الرقم المرفق مع لوحة السيارة هو 5 وليس 7، ما كان سيجعلها متكاملة في تميزها، وقالت "الله لو هي دون 7".

وقال نور التي بدت أيضًا من معجبي الدون"، "قهر لو الرقم 7 بتكون قمة الفخامة".

وتستهوي اللوحات المميزة بحروفها وكلماتها وأرقامها الكثير من عشاق السيارات في المملكة، ويتم تنظيم مزادات رسمية لها، وتصل أسعار بعضها لمبالغ كبيرة.