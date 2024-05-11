تربية الأسود في بغداد.. موضة شبابية مخالفة للقانون (فيديو)

أحمد عبد

أثار مقطع فيديو لشاب يقود أسدًا في العاصمة العراقية بغداد، حفيظة أهالي العاصمة، مطالبين الجهات المختصة بوضع حد لمربي الحيوانات المفترسة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة شبان يسيرون مشيًا على الأقدام في منطقة المنصور جنوب غرب بغداد، فيما يقود أحدهم "أسدًا".

وتعد منطقة المنصور واحدة من أهم المناطق التجارية في العاصمة ويرتادها مئات المتبضعين يوميًا، فيما يقطنها غالبية التجار ورؤوس الاموال.

وأصبحت تربية الأسود في المنازل البغدادية ظاهرة لم يألفها العراقيون من قبل، حيث يُشاهد عشرات الشباب وهم يحملون أسودًا في سياراتهم الخاصة ويتجولون بها في الشوارع.

ودائمًا ما يتم تداول فيديوهات في بغداد تَظهرُ فيها أسود ونمور قد هربت من أصحابها، كان آخرها أسد منطقة اليرموك، إذ استعان أهالي المنطقة بالدفاع المدني، وطبيب بيطري للسيطرة عليه بعد اقتحامه حديقة أحد المنازل.

وطالب مواطنون، ومنهم الحاج، سمير الفيلي، الجهات المختصة بعدم التسامح والتهاون مع مربي الحيوانات المفترسة.

وقال الفيلي لـ"إرم نيوز": "بعدما كنا نشاهد الأسود فقط في حديقة حيوانات الزوراء ومن وراء القفص الحديدي، بتنا، يوميًا، نشاهدها في الشوارع العامة خاصة في مناطق الطبقة المخملية مثل المنصور واليرموك، وكأنها أصبحت علامة للتباهي بالغنى".