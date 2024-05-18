برنامج لبناني يثير غضبًا بعد تشجيعه "هتك عرض الأطفال"

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول قضية "اغتصاب الأطفال" في لبنان، غضبًا واسعًا بين المتابعين، بسبب ما اعتُبر "تسخيفًا" للموضوع وتحريضًا على الإساءة للأطفال.

وكان فيديو لليوتيوبرز اللبناني "جواد" و"رنا"، في برنامج "Sorry Atashitne" المدرج تحت مسمّى الكوميديا السوداء والقصص الغريبة، قد تناول موضوع "اغتصاب الأطفال" بشكل خفف من شأنها الإنساني وتداعياتها الأخلاقية على المجتمع، ما أدى إلى انتقادات واسعة.

وطالب البعض بإيقاف الثنائي عن العمل ومحاسبتهما بعد طريقة التعاطي مع الموضوع، خاصة عندما نصح "جواد" في البرنامج "مغتصبي الأطفال" بقتلهم بعد تنفيذ فعلتهم، حتى لا يُبلّغ الأطفال آباءهم عما حدث.