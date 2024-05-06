وفاة أكاديمي معروف في إندونيسيا خلال صلاة الفجر (فيديو)

أعلن في إندونيسيا عن وفاة شخصية أكاديمية معروفة يدعى الدكتور مجاهد، أثناء إمامته المصلين خلال صلاة فجر يوم الأحد، في أحد مساجد البلاد.

وذكر الدكتور أحمد بن حمود البلوي المحاضر في جامعة "المدينة العالمية" بماليزيا، في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الراحل توفي قبل الرفع من الركعة الأولى في صلاة الفجر.

وأوضح أن الراحل كان يؤم المصلين في مسجد "تاكالار الكبير" في مقاطعة "سولاويزي الجنوبية"، مشيراً إلى أنه كان يعمل محاضراً في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي للدولة (IAIN) بون.

ونشر البلوي مقطع فيديو، يبدو أنه التقط من كاميرا المسجد، يظهر الدكتور الراحل مجاهد خلال إمامة المصلين، ومع ركوعه الأول تيبست قدماه ولم يتمكن من الوقوف قبل أن يسقط أرضاً مفارقاً الحياة.

وسارع أحد المصلين لاكتشاف الموقف والاطمئنان على الإمام، فيما أصابت الصدمة جموع المصلين الذين راقبوا الموقف، قبل أن يتجمعوا حوله، حسب ما ظهر في المقطع المتداول.